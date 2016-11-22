تطبيق تجربة عين الافتراضية في ١٧٧ مدرسة بنجران

بحضور مساعدة الشؤون التعليمية للبنات بتعليم نجران سراء بنت سعيد الشهراني قدمت مديرة الإشراف التربوي سعدى العمري شرحًا مفصلًا عن المدارس الافتراضية بمدارس البنات ضمن البدائل التعليمية بالإدارة ، والبالغ عددها 177 مدرسة مطبقة للتوأمة ما بين حكومية وأهلية لجميع المراحل ، وقد بدأت الشرح بشكل عملي بخطوات الدخول واستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور سواء لحساب الطالبة أو المعلمة أو قائدة المدرسة، ومحتويات الموقع لكل حساب من صلاحيات وخدمات ، واستعرضت حساب الطالبة وما يحتويه من جداول وواجبات ومقررات ودروس مقدمة وإثراءات تفاعلية ، ووضحت مميزات هذه الفصول والتفاعل الحاصل بين المعلمة والطالبة ، وأشارت إلى آخر احصائية للمدارس الافتراضية للبنات بالمنطقة والتي رصدت فيها 1326 درس و392 إثراء و128 من الواجبات و 38 اختبارات ودور وجهود مديرة النظام (بنات) رئيسة قسم الحاسب الآلي أسماء ال جميل في متابعة تفعيل المدارس ونشر ثقافة المدارس الافتراضية في الميدان .

كما استعرضت العمري التقرير المفصل عن تفعيل البدائل التعليمية وتعويض الفاقد التعليمي لمواجهة الأزمة للفصل الدراسي الأول من عام 1437/1438هـ لإدارة الإشراف التربوي وما تضمنه من خطة توأمة المدارس والفصول الافتراضية ومواجهة الفاقد التعليمي وتجارب ناجحة وخطة متابعة تفعيل البدائل التعليمية .

بدورها أشادت الشهراني بجهود إدارة الإشراف التربوي ، وأكدت على ضرورة توعية الطالبات والأسرة بطريقة استخدام الفصول الافتراضية كبديل تعليمي .

الجدير بالذكر أن مدرسة عين الافتراضية تقدم حلولاً تعليمية لضمان نشر التعليم واستدامته وإتاحته لمن لا يستطيع الوصول إلى المدرسة