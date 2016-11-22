أكثر من 19 ألف مستفيد من دورات المعاهد الاهلية بعسير

أوضح رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور عبد الله ال مرزوق بان معاهد التدريب الأهلية المنتشرة بمنطقة عسير تسهم في العملية التدريبية بالمؤسسة حيث بلغ اجمالي المتدربين المنظمين لهذه المعاهد حوالي 19344 منذ اعتماد البوابة الالكترونية للتدريب الأهلي بالمؤسسة في عام 1432 ـ

وقال ال مرزوق ” أن الاستثمار في المجال التدريبي اصبح منتشراً في ضل الطلب المتزايد على الدورات التقنية والمهنية التي تسهم في تدريب أبناء المجتمع حيث تبذل المؤسسة جهوداً جبارة لتكون تلك المنشآت على درجة عالية من التجهيز والجودة وقد بلغ عدد المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة في منطقة عسير والتي يشرف عليها مكتب التدريب التقني بعسير 46 منشأة مابين معهد ومركز ومعهد عالي قائم العمل بها , في حين يبلغ عدد المنشآت التي تحت التأسيس 15 منشأة تدريبية .

من ناحيته بين رئيس وحدة التدريب الأهلي الأستاذ سعد القحطاني بأن عدد المستفيدات من الدورات التأهيلية لتلك المعاهد من النساء بلغ 4493 متدربة في حيث استفدن 4874 متدربة من الدورات التطويرية , أما الدورات التأهيلية للرجال فقد بلغ عدد المستفيدين منها 5454 متدرب , في حين التطويرية وصل العدد الى 4523 متدرب .

الجدير بالذكر ان مكتب التدريب التقني بعسير استضاف قبل أسابيع اللقاء السنوي لمستثمري التدريب الأهلي بالمنطقة الجنوبية بحضور نائب رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي ونائب مدير عام إدارة التدريب الأهلي بالمؤسسة الاستاذ سامي الفلاج وعدد من المستثمرين في مجال التدريب الاهلي بالمنطقة الجنوبية .