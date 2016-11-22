أمير عسير يكرم أمين عام جمعية البر بأبها محمد بن فحاس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير حفظه الله فضيلة أمين عام جمعية البر بابها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس نظير الاسهامات والدعم لجمعية الكوثر الصحية الخيرية بعسير.

من جانبه قدم بن فحاس شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على هذا التكريم و لمجلس إدارة جمعية الكوثر الصحية بعسير والعاملين بها على ما يقدمونه من خدمات جليلة تجاه المرضى المحتاجين بالمنطقة ومشاركتهم الفعالة في المجتمع نحو تحقيق الهدف المنشود من إنشاء هذه الجمعية المباركة .