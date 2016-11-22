والدة «غالية» المكلومة تناشد أهل الخير إنقاذ ابنتها بزراعة «كلية »

تنظر أم غالية الحويطي إلى ابنتها ، ملقيه على الفراش الأبيض، فلا تملك إلا أن تبكي حرقة وألماً على حاله، ويزداد الألم النفسي على الأم، عندما تجد أسئلة حائرة في عيون طفلتها ، لا تجد إجابة لها، ليبقى الوضع على ما هو عليه.

«غالية » طفلة صغيرة تسكن في منطقة تبوك ، لم تبلغ بعد عامها العاشر من العمر، تعتبرها أمها مصدراً لحزنها وسببا من أسباب الأرق الذي حرمها النوم منذ أن فتحت عينيها على الحياة.

تقول الأم: «ولدت ابنتي وهي مصابة بفشل كلوي مزمن ” حسب التقارير الصادر “، جعلتها تفقد القدرة على الحركة، فأقرانها يركضون ويمرحون هنا وهناك، وهي حبيس الحرمان، ومطوقة بقيود المرض، لا تنفك عنها أنبوبة الغسيل الكلوي».

وتابعت الام المكلومة انه لايستطيع والدها أن يتبرع لها لأن إحدى الكلى لديه لا تعمل كما أن الأم تعاني من مرض سكر الدم في حين أنهما عاجزين ماديا عن زراعة كلية لابنتهما .

وأضافت الأم «عرفنا أنه يمكن أن يتوافر العلاج، من خلال زراعة كلية، وهو أمر متاح، ولكنه مكلف، ونحن لا حول لنا ولا قوة، حيث إنني لايوجد لدى دخل سوا راتبي وأعول 5 أفراد ، ومنفصلة عن زوجي حيث أسكن في منزل والدتي الكبيرة الطاعنة بالسن » .

وناشدت أم غالية أهل الخير ولاة الامر وأصحاب القلوب الرحيمة أن «يتبنوا علاج ابنتها في أي دولة، عن طريق زراعة كلية له، خاصة أنني لم أعد أملك شيئاً، بعد أن اضطررت أن أبيع كل ما أملك، من أجل توفير قيمة مصاريف الذهب للرياض »، مؤكدة «كلي أمل في أن تتبنى حالة ابنتها وزارة الصحة، أو أحد رجال الخير ، خاصة انني تعبت كثيراً من مواعيد المستشفيات بالرياض ، ” المناطق ” تحتفظ بكافة المستندات ورقم جوال والده غالية .