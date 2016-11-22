بالصور الشريف والعذيقي يدشنان مراكز صحيه بالعرضيات

دشن سعادة محافظ محافظة العرضيات الاستاذ علي بن يوسف الشريف ومدير الشئون الصحيه بالقنفذه الاخصائي شامي العذيقي اربع مراكز صحيه بالمحافظة وهي مركز المريبي ومركز بني سهيم ومركز ابيان ومركز ثلوث عماره وتجول سعادته ومرافقيه داخل المراكز الصحيه واطلع على كافة التجهيزات الصحيه داخل المراكز وماتحتويه من خدمات مقدمه للمواطنين وفي نهاية الجوله اقيم حفل خطابي بهذه المناسبه في مركز ثلوث عماره والمقدم من الشئون الصحيه بالقنفذه وتم خلاله القاء العديد من الفقرات الخطابيه وعدد من التكريمات ثم تناول الجميع وجبة الغداء بهذه المناسبه وقد حضر الافتتاح امين المجلس المحلي بالعرضيات الاستاذ علي بن عطيه الشمراني وعدد من شيوخ القبائل ورؤسا الدوائر الحكوميه بالمحافظه وصرح المتحدث الرسمي للشئون الصحيه بالقنفذه الآستاذ، إبراهيم المتحمي قائلا،

فتحت عدد من المراكز الصحيه بمحافظة العرضيات وذالك لتقديم الخدمه الصحيه للمستفدين منها في اماكن تواجدهم وتقدم الرعايه الصحيه الأوليه لهم وتم نقل مركز ثلوث عماره من مستاجر الى جديد.