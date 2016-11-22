 بالصور الشريف والعذيقي يدشنان مراكز صحيه بالعرضيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 22 صفر 1438 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

المملكة تشارك ممثلة بالقطاع الخاص حمدان بن راشد يفتتح معرض الخمسة الكبار للانشاءات والصناعة بدبي بالصور الشريف والعذيقي يدشنان مراكز صحيه بالعرضيات والدة «غالية» المكلومة تناشد أهل الخير إنقاذ ابنتها بزراعة «كلية » تعرف على كتاب “الأخضر السعودي” الذي أمر الملك عبدالعزيز بنشره في كل العواصم العربية أمير عسير يكرم أمين عام جمعية البر بأبها محمد بن فحاس أكثر من 19 ألف مستفيد من دورات المعاهد الاهلية بعسير تطبيق تجربة عين الافتراضية في ١٧٧ مدرسة بنجران برامج نوعية لتعزيز أداء ” فطن ” بتعليم عسير أمير منطقة عسير يترأس مجلس المنطقة الفائزون في مسابقة المهارات الأدبية بتعليم عسير طلاب عسير ينتخبون ممثليهم عبر صناديق الاقتراع أمير عسير يلتقي مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة

بالصور الشريف والعذيقي يدشنان مراكز صحيه بالعرضيات

بالصور الشريف والعذيقي يدشنان مراكز صحيه بالعرضيات
المناطق _سعيد القرني

دشن سعادة محافظ محافظة العرضيات الاستاذ علي بن يوسف الشريف ومدير الشئون الصحيه بالقنفذه الاخصائي شامي العذيقي اربع مراكز صحيه بالمحافظة وهي  مركز المريبي ومركز بني سهيم ومركز ابيان ومركز ثلوث عماره وتجول سعادته ومرافقيه داخل المراكز الصحيه واطلع على كافة التجهيزات الصحيه داخل المراكز وماتحتويه من خدمات مقدمه للمواطنين وفي نهاية الجوله اقيم حفل خطابي بهذه المناسبه في مركز ثلوث عماره والمقدم من الشئون الصحيه بالقنفذه وتم خلاله القاء العديد من الفقرات الخطابيه وعدد من التكريمات ثم تناول الجميع وجبة الغداء   بهذه المناسبه وقد حضر الافتتاح امين المجلس المحلي بالعرضيات الاستاذ علي بن عطيه الشمراني وعدد من شيوخ القبائل ورؤسا الدوائر الحكوميه بالمحافظه وصرح  المتحدث الرسمي للشئون الصحيه بالقنفذه الآستاذ، إبراهيم المتحمي قائلا،
فتحت عدد من المراكز الصحيه بمحافظة العرضيات وذالك لتقديم الخدمه الصحيه للمستفدين منها في اماكن تواجدهم وتقدم الرعايه الصحيه الأوليه لهم وتم نقل مركز ثلوث عماره من مستاجر الى جديد.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>