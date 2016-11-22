بريطانيا تمنع ظهير باريس سان جرمان من مواجهة آرسنال

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم إن بريطانيا لم تمنح تأشيرة دخول لاراضيها للظهير الأيمن للفريق سيرج أورييه وبالتالي سيغيب عن مباراة فريقه امام أرسنال

المقرر قامتها غدا الأربعاء.

وذكر النادي الفرنسي في بيان رسمي :”إنه اصيب بالذهول من هذا الموقف الغامض الذي ينتقص من نزاهة منافسات دوري أبطال أوروبا”.

وذكر النادي أن اللاعب الإيفواري أورييه حصل على تأشيرة الدخول في أكتوبر الماضي، ولكن بعد ذلك سحبت منه الأسبوع الماضي لأن اللاعب حكم عليه بالحبس لشهرين في سبتمبر الماضي لتهجمه على ضابط شرطة في باريس.

وقام بالاستئناف على الحكم، وظل حرا، وذكر النادي الفرنسي أنه ابلغ السلطات البريطانية بتلك الإدانة ولقى اللاعب دعما من الاتحاد الأوروبي للعبة.

وذكر النادي :” إنه يأسف بشدة بأن افتراض براءة اللاعب لم توضع في الاعتبار عند اتخاذ القرار البريطاني”.