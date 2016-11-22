الرئيس الفرنسي: لا يمكن الصمت حيال حصار شرق حلب

دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء الى “حوار صريح ومباشر مع داعمي النظام” السوري، معتبرا انه لا يمكن لزوم الصمت حيال حصار شرق حلب. وقال هولاند للصحافيين في حضور نظيره السلوفاكي اندريه كيسكا بعدما استقبله في الاليزيه “ينبغي عدم لزوم الصمت وفرنسا تدلي بمواقف وتحذر المجتمع الدولي وستواصل القيام بذلك”. واضاف “ولكن ينبغي ايضا اجراء حوار صريح ومباشر مع داعمي النظام لنتمكن من ايجاد حل سياسي” من دون ان يسمي روسيا.

واعتبر هولاند انه يجب “عدم الاعتقاد ان سحق المعارضين الذين ينبغي تمييزهم عن الارهابيين سيكون حلا لسوريا”. وقال ايضا “علينا ايضا ان ننظر مباشرة الى ما يحصل في سوريا، وخصوصا في الوقت الذي اتحدث فيه، هناك مليون شخص محاصرون في ظروف مريعة مع (تعرضهم) للقصف”. واكد ان فرنسا تتحمل “مسؤولياتها” في مكافحة الارهاب، وخصوصا في العراق. وتعمل قوات النظام وحلفاؤها على تضييق الخناق على شرق حلب عبر شن هجمات على محاور عدة لتقليص مساحة سيطرة مقاتلي الفصائل المعارضة، وتكرر دعوة المقاتلين الى السماح بخروج المدنيين الراغبين في ذلك.