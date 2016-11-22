 محلل طقس: الرياض ستشهد منخفض جوي وحالة من عدم استقرار للطقس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 22 صفر 1438 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2016 ميلاديا

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محلل طقس: الرياض ستشهد منخفض جوي وحالة من عدم استقرار للطقس

محلل طقس: الرياض ستشهد منخفض جوي وحالة من عدم استقرار للطقس
المناطق_شاجع الدوسري

ذكر محلل الطقس مبارك العمور عن توقع منخفض جوي وحاله من عدم إستقرار على المملكة نهاية هذا الأسبوع وذروتها بداية الأسبوع القادم ومتوقع أن تكون بداية بوادر الحاله مساء غد الأربعاء بإذن الله تعالى والحاله بمجملها من متوسطة إلى غزيرة وتأخذ الطابع الرعدي والديمي ومتوقع أن تتركز غزارة الأمطار على شمال وشمال شرق وغرب ووسط منطقة الرياض وبشكل خفيف جنوبها، وكذلك تشمل الغزارة منطقة القصيم خاصة ما وقع شرقها وجنوب شرقها وتشمل حفر الباطن وبشكل متوسط وقد تغزر على المنطقة الشرقية والشمالية والشمالية الشرقية وبشكل متوسط على مرتفعات وسواحل الجنوبية والجنوبية الغربية، ومتوقع أن تشمل غزارة الأمطار دولة قطر والكويت إن شاء الله تعالى واسأل الله تعالى أن يغيث البلاد والعباد ويعم الخير أرجاء البلاد

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