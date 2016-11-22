ملك السويد يصل الرياض في زيارة رسمية

وصل الملك كارل جوستاف السادس عشر ملك السويد رئيس الحركة الكشفية العالمية مساء اليوم الرياض في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، ووزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، وسفير مملكة السويد لدى المملكة يان كنوتسون ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء طيار ركن خالد الروضان، ومندوب عن المراسم الملكية