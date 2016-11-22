 رئيس الهلال الأحمر يستقبل وزير الصحة التركي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 22 صفر 1438 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2016 ميلاديا

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رئيس الهلال الأحمر يستقبل وزير الصحة التركي

رئيس الهلال الأحمر يستقبل وزير الصحة التركي
المناطق_شاجع الدوسري

استقبل  معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم اليوم، بمكتب بالهيئة معالي وزيرالصحة بالجمهورية التركية الدكتور رجب أقداغ والوفد المرافق له, وفي بداية الاستقبال رحب معاليه بوزير الصحة التركي والوفد المرافق له متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي، ووزارة الصحة في الجمهورية التركية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تم استعراض أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا.

وقال معالي الدكتور القاسم إن الهيئة على أتم استعداد للتعاون مع وزارة الصحة التركية في المجالات الطبية الإسعافية وكل ما من شأنه الرقي بالخدمات الطبية الإسعافية في المملكة.

من جهته أعرب وزيرالصحة التركي عن بالغ شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على المساعدات الإنسانية التي قدمتها وتقدمها المملكة للاجئين السوريين في الدول المجاورة لسوريا ، كما أبدى استعداد وزارة الصحة التركية على التعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي في المجالات الطبية الإسعافية والتدريبية وتبادل المعلومات الهادفة إلى الرقي بخدماتها.

كما قام معالي وزيرالصحة التركي بجولة على غرفة العمليات المركزية، وأطلع خلالها على ما تقوم به من دور هام في إدارة العمل الإسعافي في مناطق المملكة كافة وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة.

وفي نهاية اللقاء سلم معالي رئيس الهيئة درع تذكاري لمعالي وزير الصحة التركي, كما قام وزير الصحة التركي بتسليم درع تذكاري لرئيس الهيئة.

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