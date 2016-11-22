٣٥٠ مستفيدة يلتحقن بمشروع ” الأزياء “” في أندية مدارس جدة

امتداداً للشراكة القائمة بين الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة وجامعة الملك عبد العزيز ممثلة بإدارة المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع

وتحت إشراف شركة تطوير للخدمات التعليمية

انطلق امس الاثنين مشروع تصميم الأزياء بمشاركة ٣٥٠ مستفيدة في أندية مدارس الحي وبمشاركة عدد من أكاديميات جامعة المؤسس وبإشراف مباشر من الدكتورة سميرة باروم

ويتضمن المشروع تنفيذ دورتين الأولى دورة أساسيات تصميم الأزياء لمدة ثلاثة أيام بمعدل ٩ ساعات تدريبية ، تليها دورة تقنيات تصميم الأزياء لمدة سبعة أيام بمعدل ٢٠ ساعة تدريبية ، ويُنفذ المشروع في جميع أندية مدارس الحي بجدة بمعدل ١٦ دورة تدريبية ويستهدف الفتيات من ١٥ سنة فما فوق

ويختتم المشروع بتنفيذ مسابقة للمستفيدات واقمة معرض يتضمن مخرجات المشروع ويتم فيه تكريم الحاصلات على المراكز الأولى

هذا وقد عقدت يوم أمس مديرة إدارة نشاط الطالبات وممثلة أندية مدارس الحي ابتسام الردادي اجتماعاً في نادي مدرسة الحي بالثانوية الأولى لجميع الأكاديميات المدربات وقائدات الأندية والمشرفات عليها وبحضور المشرفة على البرامج التدريبية الدكتورة سميرة الباروم .. والذي أعربت من خلاله عن سعادتها بهذه الشراكة بين شركة تطوير للخدمات التعليمية وجامعة المؤسس والإدارة العامة للتعليم بجدة مما يسهم في رفع مستوى الثقافة لدى أفراد المجتمع وتحقيق أهداف ورؤية المملكة ٢٠٣٠

كما تم في الإجتماع التعريف ببرنامج أندية مدارس الحي وأهميته والدور الذي يقدمه للمجتمع ، ثم تطرقت إلى أهداف دورة التصميم والمهام والمسئوليات المناطة بكل من المدربات وقائدات الأندية ، كما شرحت الدكتورة سميرة باروم المشرفة على تنفيذ المسروع الخطة الزمنية للمشروع وآلية تنفيذها وفق السياسات المرسومة له لتحقيق الأهداف المرجوة ، ومناقشة بعض الصعوبات التي قد تواجههم والحلول المتخذة تجاهها .

وحرصت الردادي خلال الاجتماع على تعريف المدربات بقائدات الأندية في جو يسوده الود والانسجام والتنسيق الفعلي فيما بينهم .

وبنهاية الاجتماع تم استلام المدربات والقائدات للحقائب التدريبية للمشروع