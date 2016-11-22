خولة الحساوي: سأبحث عن طريقة لشراء نادي النصر

أكدت خولة الحساوي، عضو شرف النصر، رغبتها بشراء أسهم في النادي عقب قرار تطبيق خصخصة الأندية السعودية، بيد أنها أشارت إلى حاجتها بعض الوقت للوصول إلى طريقة استثمار تتناسب مع الأنظمة التي سنتها الهيئة العامة للرياضة حول الاستثمار في الأندية السعودية.

وأقر مجلس الوزراء السعودي تحويل أندية دوري المحترفين إلى شركات، وبيّن الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة أن خطة التخصيص ستبدأ بـ3 أندية وستكون على عدة مراحل، وستكون مخصصة للأفراد السعوديين فقط.

وقالت سيدة الأعمال الكويتية لـ”العربية.نت”: لا توجد لدي حالياً فكرة معينة لدخول مجال الاستثمار في نادي النصر، بعد قرار تملك الأفراد وشرط أن يكون لمستثمر سعودي، رغم رغبتي الشديدة بالدخول في هذا المجال وتحديداً في النادي الذي عشقته، لكني سأفكر في الموضوع بشكل أعمق، وربما أدخل مجال الاستثمار عبر أحد الأصدقاء، وهذا سيتحدد في الفترة المقبلة.

وأضافت حول قرار خصخصة الأندية: دائماً ما قلت إن السعودية سبّاقة في كثير من الأمور، والدليل توجه الحكومة إلى تخصيص الأندية كأول دولة خليجية تتخذ هذا القرار.

وعن علاقتها بنادي النصر، أجابت الشرفية التي صعدت أسهمها عالياً في أوساط الجماهير الصفراء: أنا من المدرج ولا أعتبر نفسي عضو شرف، فأنا أحببت النصر بسبب لاعبيه، ولهذا السبب أوجه دعمي ناحية اللاعبين، ولا أدعم خزانة النادي.

وأردفت: الأمير فيصل شرفني بالحصول على العضوية الفخرية للنادي، لكن من جديد لا أعتبر نفسي عضو شرف، فأنا لا أتشاور مع الرئيس أو الإدارة بشأن أي قرار، لأني أحترم سياستهم، وأكتفي فقط بدوري كمشجعة للفريق.

وظهرت خولة الحساوي على السطح في موسم 2013-2014 عندما قدمت تذاكر لجماهير النصر في مجموعة مباريات، قبل أن تقدم مكافآت مالية للاعبين في أكثر من مناسبة وخصوصاً بعد تحقيق الفريق الثنائية المحلية، ودوري الموسم اللاحق.