أمير جازان يعزي ذوي الشهيد الجندي الخردلي

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, خالص التعازي والمواساة لوالد وأسرة شهيد الواجب الجندي أول عادل بن بهلول علي خردلي – أحد منسوبي أمن المنشآت بالدمام – والذي استشهد أثر تعرضه لإطلاق نار من سيارة مجهولة خلال عودته من مقر عمله بالمنطقة الشرقية.

وأعرب سموه خلال برقية بعث بها لذوي الشهيد، عن فخره واعتزازه بما قدمه الشهيد – رحمه الله – ، ورجال الأمن من دور هام في ردع ودحر الفئات الضالة والمعتدين على الأبرياء والذود عن حمى الوطن وحماية مقدراته ، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان