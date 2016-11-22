 أمير جازان يعزي ذوي الشهيد الجندي الخردلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 22 صفر 1438 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2016 ميلاديا

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أمير جازان يعزي ذوي الشهيد الجندي الخردلي

أمير جازان يعزي ذوي الشهيد الجندي الخردلي
المناطق_أمل بهكلى

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, خالص التعازي والمواساة لوالد وأسرة شهيد الواجب الجندي أول عادل بن بهلول علي خردلي – أحد منسوبي أمن المنشآت بالدمام – والذي استشهد أثر تعرضه لإطلاق نار من سيارة مجهولة خلال عودته من مقر عمله بالمنطقة الشرقية.

وأعرب سموه خلال برقية بعث بها  لذوي الشهيد، عن فخره واعتزازه بما قدمه الشهيد – رحمه الله – ، ورجال الأمن من دور هام في ردع ودحر الفئات الضالة والمعتدين على الأبرياء والذود عن حمى الوطن وحماية مقدراته ، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

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