صعود الدولار يهوي بأسعار الذهب

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء بعدما بلغت الأسهم الأمريكية أعلى مستوى على الإطلاق بدعم من توقعات السوق بارتفاع النمو وزيادة الإنفاق بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

وأدى فوز ترامب في الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر الجاري إلى تهافت المستثمرين على الملاذات الآمنة مثل الذهب في بداية الأمر، لكن هذا الاتجاه تغير بعد ارتفاع الدولار وعوائد السندات بدعم من توقعات زيادة الإنفاق وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.14 بالمئة إلى 1211.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1918 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن الأصفر قد ارتفع 0.4 بالمئة في اليوم السابق بعد خسائر استمرت ثلاث جلسات. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1211.20 دولار للأوقية. وارتفعت الأسهم منذ الانتخابات في ظل تعهد ترامب بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية وتبسيط القواعد التنظيمية في قطاعي البنوك والرعاية الصحية.

وهبط الذهب أكثر من 100 دولار للأوقية من ذروته في فترة ما بعد الانتخابات والتي بلغها في التاسع من نوفمبر الجاري مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مدى أسبوعين بأعلى وتيرة من نوعها في أكثر من خمس سنوات وصعود الدولار. وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم عملات رئيسية ليقترب من أعلى مستوياته في 13 عاما ونصف العام الذي سجله في الآونة الأخيرة بعدما توقفت أمس الاثنين موجة صعود استمرت عشرة أيام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.63 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.3 بالمئة أيضا إلى 936.99 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 749.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو.