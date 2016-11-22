 الخارجية الأمريكية: بيع طائرات لإيران جزء من التزامات الاتفاق النووي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 23 صفر 1438 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2016 ميلاديا

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الخارجية الأمريكية: بيع طائرات لإيران جزء من التزامات الاتفاق النووي

الخارجية الأمريكية: بيع طائرات لإيران جزء من التزامات الاتفاق النووي
المناطق_وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن رخصة أصدرتها الولايات المتحدة لشركة إيرباص لبيع طائرات مدنية إلى شركة الطيران الوطنية الإيرانية تأتي في إطار الالتزامات الأمريكية بمقتضى الاتفاق النووي الإيراني.
وقال جون كيربي المتحدث باسم الوزارة: “إنها تتسق إلى حد بعيد مع تعهدنا للوفاء بالتزاماتنا بمقتضى الاتفاق النووي”، مضيفا أنها “ليس لها علاقة بانتخابات الرئاسة الأمريكية”.

وفي وقت سابق اليوم قال مصدر مطلع تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أصدر الرخصة أمس الاثنين. .

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