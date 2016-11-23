 إيران ترسل أسلحة لحزب الله على متن رحلات جوية تجارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 23 صفر 1438 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2016 ميلاديا

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إيران ترسل أسلحة لحزب الله على متن رحلات جوية تجارية

إيران ترسل أسلحة لحزب الله على متن رحلات جوية تجارية
الماطق - وكالات

اتهم الكيان الصهيوني (إسرائيل)، الحرس الثوري الإيراني بنقل أسلحة إلى حزب الله اللبناني بواسطة رحلات جوية تجارية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اتهم سفير إسرائيل لدى المنظمة الدولية داني دانون إيران باستخدام شركات طيران مثل ماهان إير. وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة الطيران الإيرانية لاتهامها بتقديم خدمات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري وإلى حزب الله.

وقال دانون في الرسالة إن الضباط بفيلق القدس يحزمون الأسلحة والعتاد في حقائب سفر تنقل إلى حزب الله إما بواسطة رحلات تجارية إلى بيروت أو رحلات تجارية إلى دمشق في سوريا ثم يتم نقلها براً إلى لبنان.

وأكد دانون “من الواضح أن إيران لا تزال المورد الرئيسي للأسلحة والمواد ذات الصلة لحزب الله في انتهاك صارخ للعديد من قرارات مجلس الأمن… يجب على مجلس الأمن التنديد بإيران وحزب الله لانتهاك قراراته”.

 

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