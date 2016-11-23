صورة من مئات الصور في حلب فقط.. 4 أطفال يحتضنون الموت معا

هي صورة من مئات الصور، التي تمر على شاشاتنا، والعالم مسمر عاجز. صورة من فصول القتل اليومي لأطفال ومدنيين شرق حلب تحت دوي القذائف والغارات الجوية من قبل النظام السوري والطيران الروسي.

أجساد صغار بلا حياة، احتضنوا الموت، ورفضوا الرحيل إلا معاً، جنباً إلى جنب. مأساة التقطتها و”أطرتها” عدسة، موثقة حجم المآسي والألم اليومي المغمس بالدم في حلب.

حلب الشرقية التي شهدت خلال الأيام الأخيرة هجمة انتقامية من قبل النظام، تصرخ وتذبح وتقطّع أجساد صغارها.. ولا تجد سوى صورة تنتشر على مواقع التواصل تحية لآلامها.

ولعل تلك الصورة التي وثقت مقتل 4 أطفال أشقاء من نفس العائلة، والتي انتشرت قبل يومين، لن تكون الأخيرة لهذا الموت المتواصل الذي تعيشه.