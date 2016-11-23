 صورة من مئات الصور في حلب فقط.. 4 أطفال يحتضنون الموت معا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 23 صفر 1438 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

محافظ العارضة يترأس المجلس المحلي بالمحافظة النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد يحتفي بإدارة التعليم بعسير “الحشد الشعبي” يتجاهل العبادي وينتظر أوامر سليماني فتح السيارة بواسطة صورة “سيلفي” خسائر متراكمة لـ27 شركة سعودية بأكثر من 20% من رأسمالها بدء محاكمة 13 مواطنة بتهمة التظاهر وإحراق صور وزير الداخلية تحذيرات من تكرار الحادث في المملكة.. أم مصرية تركت طفلها نائما في سريره وعادت لتجده جثة شائعة بوفاة البشير .. ومدير مكتبه “يسخر” لهذا السبب صورة من مئات الصور في حلب فقط.. 4 أطفال يحتضنون الموت معا مصير مجهول ينتظر “المعجل” بعد الاستقالة الجماعية وفشل الحلول لإنقاذ الشركة شاهد.. سعد الحريري يرفض مصافحة سفير الأسد في بيروت 100 هجوم على مساجد في بريطانيا ما بين تخريب وتطرف عنيف

صورة من مئات الصور في حلب فقط.. 4 أطفال يحتضنون الموت معا

صورة من مئات الصور في حلب فقط.. 4 أطفال يحتضنون الموت معا
المناطق - وكالات

هي صورة من مئات الصور، التي تمر على شاشاتنا، والعالم مسمر عاجز. صورة من فصول القتل اليومي لأطفال ومدنيين شرق حلب تحت دوي القذائف والغارات الجوية من قبل النظام السوري والطيران الروسي.

أجساد صغار بلا حياة، احتضنوا الموت، ورفضوا الرحيل إلا معاً، جنباً إلى جنب. مأساة التقطتها و”أطرتها” عدسة، موثقة حجم المآسي والألم اليومي المغمس بالدم في حلب.

حلب الشرقية التي شهدت خلال الأيام الأخيرة هجمة انتقامية من قبل النظام، تصرخ وتذبح وتقطّع أجساد صغارها.. ولا تجد سوى صورة تنتشر على مواقع التواصل تحية لآلامها.

ولعل تلك الصورة التي وثقت مقتل 4 أطفال أشقاء من نفس العائلة، والتي انتشرت قبل يومين، لن تكون الأخيرة لهذا الموت المتواصل الذي تعيشه.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>