شائعة بوفاة البشير .. ومدير مكتبه “يسخر” لهذا السبب

سخر الفريق، طه عثمان، مدير مكتب الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، من شائعة وفاة الرئيس بنوبة قلبية مفاجئة.

وقال مدير مكتب الرئيس السوداني، إن الرئيس بصحة جيدة ويواصل مهامه الرئاسية في الخارج، وتابع “أجلس الآن إلى جانب الرئيس البشير في المغرب مستمتعين بالمطر.. ونحن نستعد للمغادرة بعد قليل إلى غينيا للمشاركة في القمة العربية الإفريقية”.

ويغادر عمر البشير، المغرب متوجهاً إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة العربية الإفريقية الرابعة، التي تبدأ غداً الأربعاء وتستمر يومين.

وتناقش القمة قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون السياسي والتنسيق على مستوى القادة العرب والأفارقة في الموضوعات الأساسية، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة قضية أعباء الديون على إفريقيا وتسوية النزاعات.