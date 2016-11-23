 تحذيرات من تكرار الحادث في المملكة.. أم مصرية تركت طفلها نائما في سريره وعادت لتجده جثة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 23 صفر 1438 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2016 ميلاديا

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تحذيرات من تكرار الحادث في المملكة.. أم مصرية تركت طفلها نائما في سريره وعادت لتجده جثة

تحذيرات من تكرار الحادث في المملكة.. أم مصرية تركت طفلها نائما في سريره وعادت لتجده جثة
المناطق – وكالات:

تركت أم مصرية طفلها الصغير البالغ من العمر 5 سنوات نائماً في سريره وذهبت لتوصيل شقيقيه للمدرسة ولتشتري طلبات المنزل، فعادت لتجده جثة غارقة في الدماء بالشارع.

وقال جيران السيدة إنها اعتادت توصيل ابنيها للمدرسة مصطحبة معها طفلها الصغير أحمد، لكنها أمس الاثنين وجدته غارقا في النوم، فرفضت إيقاظه وتوجهت لقضاء مصالحها بعد توصيل ابنيها للمدرسة، ثم عادت لتكتشف وجود مجموعة من جيرانها يقفون أمام جثة طفل صغير ملفوف بالقماش ليخبروها بعد ذلك أنه ابنها الصغير.

وتبيّن أن الطفل استيقظ من نومه ولم يجد والدته فأصابه الخوف، وتوجه لشرفة الشقة بحثا عنها، وصعد على مقعد ليشاهد الشارع، فاختل توازنه وسقط في الشارع جثة هامدة، وسط تحذيرات محلية في مواقع التواصل الاجتماعي منقبل مواطنين تداولوا الخبر، من تكرار الحادث في المملكة، وضرورة عدم ترك الأطفال في المنزل دون مرافق.

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