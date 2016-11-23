 خسائر متراكمة لـ27 شركة سعودية بأكثر من 20% من رأسمالها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 23 صفر 1438 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2016 ميلاديا

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خسائر متراكمة لـ27 شركة سعودية بأكثر من 20% من رأسمالها

خسائر متراكمة لـ27 شركة سعودية بأكثر من 20% من رأسمالها
المناطق - الرياض:

من المنتظر بدء تطبيق التعديلات الجديدة في الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر، لتشمل تلك التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها، في 22 أبريل المقبل، لتشمل نحو 27 شركة بدلا من نحو 11 شركة حاليا.

وسوف تضيف السوق علامة إلى جانب اسم الشركة في موقع السوق الإلكتروني ترمز إلى بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20%، فأكثر وبما يقل عن 35%.

وتستهدف الإجراءات الجديدة تطوير السوق السعودية والحد من المخاطر، وتنظيم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركات المدرجة في حال بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها، كما تعزز حماية المستثمرين.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع السوق المالية السعودية والخاصة بالشركات المدرجة فإن عدد الشركات التي تنطبق عليها التعديلات الجديدة يصل عددها إلى 27 شركة.

وسيطر على غالبية الشركات الجديدة التي انضمت للقائمة شركات التأمين بالسعودية، ومن بينها وفا للتأمين وأسيج ومتلايف.

وتصل قيمة الخسائر المتراكمة الإجمالية في السوق السعودية للشركات التي تنطبق التعديلات الجديدة، بما في ذلك تلك الخاسرة لأكثر من 50%، من رأسمالها فأكثر إلى نحو 11 مليار ريال.

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