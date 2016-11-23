 بدء محاكمة 13 مواطنة بتهمة التظاهر وإحراق صور وزير الداخلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 23 صفر 1438 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2016 ميلاديا

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بدء محاكمة 13 مواطنة بتهمة التظاهر وإحراق صور وزير الداخلية

بدء محاكمة 13 مواطنة بتهمة التظاهر وإحراق صور وزير الداخلية
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المناطق - الرياض:

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالرياض محاكمة 13 مواطنة سعودية، بينهن ثلاث شقيقات، بتهمة تنظيم مظاهرات في مدينة بريدة، قمن خلالها بترديد عبارات تدعو لإسقاط النظام والدولة، إضافة إلى إحراق صور وزير الداخلية، حسبما نقلت صحيفة “الحياة”.

وسجلت الجلسة الأولى التي عقدت غياب المتهمات الـ13، وسط مطالبة المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيرية شديدة بحقهن للزجر والردع، مع منعهن من السفر خارج البلاد.

ومن بين أبرز التهم التي وجهت إلى السعوديات الـ13 المشاركة في التجمع والمسيرات والمظاهرات في بريدة، وحمل شعارات معادية والهتاف بإسقاط النظام، إضافة إلى حرق صور وزير الداخلية استجابة لمؤشرات خارجية، والخروج على النظام العام لإحداث الفتن والفوضى وانتهاك الحريات.

يذكر أن الجلسة التي كان من المفترض انعقادها قبل نحو أسبوعين شهدت حضور محامٍ عن ثلاث متهمات، إضافة إلى زوج إحداهن لغرض الاطلاع على لائحة التهم التي قدمتها هيئة التحقيق والادعاء العام.

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