فتح السيارة بواسطة صورة “سيلفي”

سجلت “جاكوار لاند روفر” براءة اختراع جديدة تعتمد على تكنولوجيا التعرف على الوجوه في فتح السيارة بحيث تتعرف المركبة على وجه مالكها عند الاقتراب منها.

ووفقاً لتقرير نشرته “ديلي ميل”، يمكن التقاط عدة صورة وتخزينها لعدة أشخاص في الحاسوب لاستخدام السيارة بواسطة الأسرة بأكملها، ولكن لم يتم الإعلان عن موعد طرح هذه الخاصية.

وذكرت الشركة أن النظام الجديد سيتيح المزيد من الأمان للسيارات بالإضافة إلى عدم اقتصار فتحها على المفاتيح حال ضياعها.

وأفادت الشركة في التفاصيل عن هذه التقنية بأنه يتم وضع كاميرات أسفل نوافذ باب السيارة تلتقط بالفيديو والصور أي شخص يقترب منها أو يتوقف أو حتى يسير بجانبها، ولا يتم فتح الباب سوى للشخص التي حفظت صورته على حاسوب السيارة.

يمكن أن تنقذ هذه التقنية مالك السيارة إذا ضاعت مفاتيحه، ويتم وضع كاميرتين على كلا الجانبين، وعلى مالك السيارة التقاط صورة سيلفي ثابتة وصورة متحركة لوجهه وتسجيلها في الحاسوب، ويمكن أيضاً التقاط صورة لحركة معينة باليد أو الأرجل على حسب رغبته.

بمجرد اقتراب صاحب الصورتين من السيارة، يستدعي الحاسوب من الذاكرة بصمة وجه الشخص وحركته ويقارنها بمن يتحرك نحوها، وتنوي الشركة استخدام كاميرات بتقنية ثلاثية الأبعاد لتحليل أفضل للصورة.