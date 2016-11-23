“الحشد الشعبي” يتجاهل العبادي وينتظر أوامر سليماني

كشفت تقارير صحفية أن ميليشيات الحشد الشعبي المشاركة في الحرب ضد داعش بالموصل، تتلقى الأوامر مباشرة من إيران متجاهلة القيادات العراقية، فيما تشير أنباء ومصادر عسكرية إلى أن تحرير الموصل سيتواصل ربما للربيع المقبل.

ووفقاً لصحف عربية صادرة، تتواصل أزمة حزب نداء تونس السياسية، فيما ضجت الدوائر الجزائرية من الدعوات للإضرابات المتواصلة التي تعطل مصالحهم وأعمالهم.

وفي التفاصيل، رغم تزايد الاعتراضات الدولية والإقليمية والمحلية على مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في معركة الموصل، إلا أن ذلك لم يثن الميليشيات عن التقدم صوب جبهات المدينة، وأحياناً دون تنسيق مع قيادة العمليات المشتركة التي تقودها الحكومة المركزية ببغداد.

وأكد المتحدث باسم ما يسمى بحركة “عصائب أهل الحق” أن قواته تنتظر أوامر قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، للدخول إلى منطقة تلعفر الواقعة على الحدود الغربية للموصل، مقللاً من كل التصريحات المنددة بمشاركة الميليشيات في العملية.