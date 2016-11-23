 النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد يحتفي بإدارة التعليم بعسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 23 صفر 1438 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2016 ميلاديا

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النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد يحتفي بإدارة التعليم بعسير

النشاط المسرحي بجامعة الملك خالد يحتفي بإدارة التعليم بعسير
المناطق - عسير
بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور مريع ال هباش وبحضور وكيل العمادة للانشطة و كذلك رئيس النشاط المسرحي بالجامعة محمد الكعبي.. أقامت عمادة شؤون الطلاب ممثلة بالنشاط المسرحي حفل تكريمي ومأدبة عشاء لوفد إدارة التعليم بعسير المشارك بمهرجان المسرح  الخليجي السابع الذي أقيم بمملكة البحرين الفترة الماضية .
بدأ الحفل بكلمة لعميد شؤون الطلاب رحب فيها بالضيوف وأشاد بالوفد وما قدموه في تلك المشاركة و عن مد جسور التعاون و العطاء بين ادارة التعليم و الجامعة فيما يخص الشأن المسرحي و ناقلاً لهم تبريكات معالي مدير الجامعة الاستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.
عقب ذلك كلمة الوفد ألقاها قائد الوفد المشارك أحمد السروي رئيس النشاط الثقافي بادارة التعليم بعسير معبراً عن شكره وإمتنانه عن هذه الحفاوه واللفته الرائعه من الجامعة ومن النشاط المسرحي خاصه بطلابه وتحفيزهم على ما قدموه بالفترة الماضية .
بعد ذلك كرًم عميد شؤون الطلاب ورئيس النشاط المسرحي جميع أفراد الوفد المشاركين مرحبين بهم على مأدبة العشاء التي أقيمت لهم بهذه المناسبة
الجدير بالذكر أن إدارة النشاط بإدارة تعليم عسير حصدت خلال هذا العام حوالي ١٤ جائزة متنوعة مابين المحلية وخمسة منها على مستوى الخليج.

 

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