محافظ العارضة يترأس المجلس المحلي بالمحافظة

ترأس محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبده جلسة المجلس المحلي بساحة الملك سلمان غرب المحافظة بحضور اعضاء المجلس ومدراء الدوائر الحكومية.

واستعرض بن لبده محاور الإجتماع وهي مناقشة وضع المشاريع المتعثرة مع الجهات المعنية ومناقشة تقرير اعضاء المجلس عن هذه المشاريع ومناقشة المشاريع المستقبلية وكذلك استعراض ومناقشة طلب مشائخ العارضة بتغيير موعد السوق الشعبي الأسبوعي من الخميس للسبت ومناقشة تأمين وسائل نقل لطلاب وطالبات المدارس المخلاه من القطاع الجبلي.

وعقب الإجتماع صرح محافظ العارضة أن الإجتماع كان ايجابيا ومفيدا وقال تم حث الجهات المشرفة على المشاريع بتكثيف المتابعة والزام المؤسسات المقاولة بتنفيذ ما لديها من مشاريع والعمل على ازالة العوائق التي تأخر تنفيذ المشاريع وناقشنا فتح الطريق لجبال قيس لخدمة المواطنين هناك وتسهيل تحركهم من والى المحافظة كما ناقشنا عدد من المشاريع التعليمية والصحية وعدد من المشاريع الخدمية.

وأضاف بن لبده أن المحافظة كغيرها من محافظات المنطقة تحضى بإهتمام ومتابعة رائد التنمية بالمنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونعمل بكافة الجهود للوصول إلى تطلعات سموه والنهوض بالمحافظة إلى الأمام في جميع المجالات وشكر بن لبده الحضور على التفاعل خلال الاجتماع .