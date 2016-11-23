 ميليشيات الحوثي تخطف عسكريين ونشطاء معارضين في صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 23 صفر 1438 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2016 ميلاديا

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ميليشيات الحوثي تخطف عسكريين ونشطاء معارضين في صنعاء

ميليشيات الحوثي تخطف عسكريين ونشطاء معارضين في صنعاء
المناطق - اليمن

قالت مصادر في اليمن أن ميليشيات الحوثي شنت خلال اليومين الماضيين (الاثنين والثلاثاء) حملة اعتقالات وخطف ومداهمات طالت العشرات من المنازل والأشخاص، بينهم ضباط شرطة في العاصمة صنعاء ومحافظتي إب والحديدة.

وأوضحت المصادر أن عمليات الخطف شملت مدرسين وطلبة ونشطاء وعسكريين ممن يعارضون توجهات وممارسات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وأطلقت الميليشيات الرصاص الحي على بعض المطلوبين أثناء عمليات الإيقاف، ونتج عن ذلك إصابة عدد منهم في مدينة صنعاء القديمة، وفي مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة.

كما داهمت منازل بعض المختطفين لديها في مدينة الحديدة وفي إب، وقامت بنهب محتوياتها ومصادرة ممتلكاتهم.

ميدانيا، قُتل وأصيب عدد من القيادات الميدانية للميليشيات خلال اجتماع لهم جنوب صنعاء، وذلك في غارتين شنهما التحالف في الساعات الأولى من فجر الأربعاء.

في غضون ذلك، تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نزع الألغام من الأحياء الشرقية لمدينة تعز.

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