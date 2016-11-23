رئيس بلدية الخبر : زيارة الملك سلمان لـ “الشرقية” تعزز مسيرة التنمية في المملكة

أكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أن الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” للمنطقة الشرقية تعكس مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بالمنطقة الشرقية وحرصها على توفير مقومات النهضة الشاملة فيها أسوة بجميع مناطق المملكة وتدفعها نحو تحقيق المزيد من الرخاء والرفاهية , مرحباً في الوقت نفسه بقدوم قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ومشيرا إلى أن المنطقة الشرقية تشهد نهضة عمرانية واقتصادية وصناعية وسياحية وزراعية شاملة، حيث أرسى رعاه الله دعائم التطوير والتنمية في المنطقة.

وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين يبذل جهوداً كبيرة في تلمس وتفقد احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها بكافة الطرق وتحقيق تطلعاتهم بتوفير كل ما يلزم للارتقاء بالمواطن ورفع مستوى معيشته وتحسين جودة الحياة , حيث تمكنت المملكة بفضل حكمته يحفظه الله من صنع علاقة استثنائية بين الشعب وقيادته.

ورأى المهندس الملا أن هذه الزيارة تأصيل لصفات موجودة لدى جميع قادة البلاد وتأتيامتدادا ومتابعة من لدنه الكريم لكل الانجازات التي تخدم الوطن والمواطن وحرصه على بناء الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية لهذا الوطن والركيزة الأساسية للتنمية , مستشهدا بالمشاريع العملاقة التي سيتم تدشينها خلال الزيارة الميمونة وتستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية والتوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات ,لتصب جميعها في خدمة المواطن وتحقق العيش الرغيد لأبناء الوطن ، مؤكدا بأن المنطقة الشرقية حظيت منذ تأسيس المملكة على يد القائد الملك المؤسس عبدالعزيز- طيب الله ثراه- بكل اهتمام ورعاية , وقد تواصلت عطاءات الدولة- أيدها الله- عبر سنين طويلة وشهدت قفزات نوعية في كافة المجالات.