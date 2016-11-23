 رسالة تذكيرية بالسداد تستفز قوائم المنتظرين في صندوق التنمية بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 23 صفر 1438 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2016 ميلاديا

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رسالة تذكيرية بالسداد تستفز قوائم المنتظرين في صندوق التنمية بالرياض

رسالة تذكيرية بالسداد تستفز قوائم المنتظرين في صندوق التنمية بالرياض
المناطق_الرياض

تسببت رسالة (sms) بثها صندوق التنمية العقاري على هواتف المقترضين من عملاء الصندوق، في تكدس أعداد كبيرة منهم في فرع منطقة الرياض بحي الصحافة صباح اليوم.
وجاء نص الرسالة: “عزيزي المقترض إن مبادرتك بتسديد الأقساط المستحقة يساعد في تقليل فترة الانتظار لمواطنين آخرين هم في أمس الحاجة للسكن”.
ولم تفرق الرسالة ـ بحسب مراجعين للصندوق ـ بين المقترضين والمدرجين على قوائم الانتظار، وهو ما أدى إلى نفاد أرقام الحجز مبكراً والتي لا تتجاوز 60 رقم يومي فضلاً عن زيادة ملحوظة في أعداد المعلمين المتقاعدين الذين يرغبون في إنهاء علاقتهم بالصندوق .
ورغم تبريرات موظفي الاستقبال في الصندوق للمراجعين بأن الرسالة تذكيرية وتوعوية تستهدف المقترضين، إلا أن أصوات المحتجين ممن هم على قوائم الانتظار تعالت في صالة الاستقبال، معتبرين هذه الرسالة استفزازية جاءت بعد سنوات طويلة في طابور الانتظار دون أن يحصلوا على القرض.

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