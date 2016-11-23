مركز صحي القاعية يدشن فعاليات اليوم العالمي للسكر تحت شعار “أعيننا على السكري”

في إطار جهود فريق التوعية والتثقيف الصحي بمركز صحي قاعية سدير للقيام بواجبه تجاه المجتمع وتفعيل لبرنامج اليوم العالمي للسكري الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام والذي يقام هذا العام تحت شعار: (أعيننا على السكري)

فقد قام الفريق بعدد من البرامج الهادفة نورد أبرزها في هذا السياق :

تجهيز ركن استكشافي توعوي بهذه المناسبة داخل المركز بقسم الرجال وبقسم النساء بكامل التجهيزات التي من شأنها الكشف المبكر عن الإصابة بمرض السكري يعمل عليه فنيي المركز المدربين على بنود الاستكشاف.

تجهيز الركن بجهار إلكتروني لقياس ضغط الدم وتركيز الأكسجين بالدم والحرارة إلى جانب جهاز لقياس السكري بالدم وجهاز وزن وطول ومتر لقياس الخصر.

تجهيز الركن بجهاز حاسب آلي عليه قاعدة بيانات يم من خلالها تسجيل المريض وكافة معلوماته ونتائج القياس ويتم طباعتها على كرت خاص بالمناسبة إضافة إلى بقاء نسخة من معلوماته على الجهاز كقاعدة بيانات يتم من خلالها طباعة التقرير اليومي كما يمكن الرجوع إليها في أي وقت إذا دعت الضرورة.

تزويد هذا الركن بما مجموعه)1500 )بروشور تثقيفي تتحدث عن اكثر من )35 )موضوع تغطي اغلب جوانب السكري.

تزويد الركن بطاولة ضيافة تحوي تشكيله من االصناف الغذائية البديلة المناسبة لمرضى السكري.

تكوين فريق أعالمي مختص بالتسويق لهذا الركن والتعريف بدوره وذلك بدعوة الأهالي وموظفي الإدارات وذلك من توزيع بروشور تعريفي بالركن إلى جانب التنسيق مع أسر مرضى السكري المسجلين بالمركز لزيارة فريق الكشف الميداني لهم . حيث تم استقبال عدد كبير من منسوبي هذه الإدارات والأهالي وتم أخذ كامل الفحوصات الاستكشافية لهم وتوجيه من تبين لديهم مؤشرات منذره للمتابعة.

تكوين فريق ميداني لزيارة أماكن التجمع العامة بالمنطقة مع جدولة الأسر التي ينتمي اليها مرضى السكر المسجلين للكشف المبكر عن المعرضين ويبدأ عمله الإسبوع الثالث من الحملة بإذن الله.

يتم العمل على تجهيز قاعدة بيانات تشمل العديد من أهالي المنطقة وذلك للبدء في ارسال رسائل تثقيفية هادفة لهم عن طريق الرسائل الجماعية ببرنامج الوتس آب.

وقد تم التدشين الرسمي للفعالية هذا اليوم 23/2/1438هـ بحضور رئيس مركز القاعية ومدراء الإدارات الحكومية ولجنة أصدقاء الصحة بالمركز