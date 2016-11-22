أمين الأحساء: زيارة خادم الحرمين تمثل حرص القائد على تفقد أحوال أبناءه في مناطق المملكة

إن زيارة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه – للمنطقة الشرقية والاحساء لتُمثل اغلى المناسبات علينا كمواطنين ، ففيها يتواصل العطاء والوفاء بين القيادة والشعب في وطن الخير والنماء ، واننا لنبتهجُ فرحين بمقدمه – ايده الله – ولقاءه بأبناء شعبه الوفي ، وان هذه الزيارة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – لتؤكدُ على مدى ما يحظى به المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة -رعاها الله- ، فمن القلب نرحب بزيارته الميمونة والتي تمثل امتداداً ابوياً حانياً بمُعطيات المحبة والحرص اللامحدود من الوالد القائد على تفقد أحوال أبناءه في مناطق المملكة شتى ، وهذا ما تعودناه من ولاة أمرنا على الدوام ، فلله الحمد والمنة على ما أنعم به على بلادنا الغالية من نعم كثيرة وعديدة لعل من أهمها نعمة الامن والأمان ، وولاة امر دعموا استقرار وطنهم وبنوه على ركيزتين هامتين هما تطبيق شرع الله التزامًا بكتابه وسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وثانيهما العدل الذي أرسى دعائمه جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وهذا مايؤكدُ عليه خادم الحرمين الشريفين دوماً في ان “هاتان الركيزتان ستبقيانِ ما بقيت بلادنا الغالية بحول الله وقوته” ، وأن المملكة لن تفرط في مكانتها مهما كانت الظروف، والله سبحانه وتعالى هو المعين على ذلك .

وإن العهد الزاهر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، سار بتوفيق الله وفضله بخطى ثابتة وواثقة ، في عامٍ برزت فيه المملكة كدولة تقود المنطقة والدول العربية بشكل عام إلى الاستقرار والوقوف بكل حزم ضد المعتدين ، وبحمد الله وتوفيقه حظيت وتحظى كافة القطاعات في المملكة بدعم كبير لمسيرة التنمية التطويرية والإقتصادية في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – .

أدام الله على وطننا نعمة الامن والأمان ولُحمة الشعب والقيادة ، وحفظَ والدنا القائد خادم الحرمين الشريفين راعياً لمسيرة المملكة التنموية، وسدد جهوده تجاه دينه ووطنه وشعبه.