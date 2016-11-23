بعد طعنة بالصدر انقاذ حياة شاب بتخصصي الطائف

انقذ فريق جراحة الصدر بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف مريض عشريني تم تحويله بشكل طاريء من الخرمة وهو يعاني من تجمع حاد للسوائل حول القلب وذلك باجراء جراحي مصغر وبدون تخدير كامل للمريض.وقال رئيس اقسام الجراحة بالتخصصي وعضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الطائف الدكتور محمد عيد محفوظ ، إن المريض تم تحويله بشكل طاريء نتيجة لتدهور حالته العامة وعدم قدرته على التنفس على اثر طعنات بمنطقة الصدر وتم تشخيصه بالتخصصي بشكل عاجل بعد اجراء اللازم بوجود تجمع حاد للسوائل والدم داخل الغشاء التيموري للقلب مع التهاب الغشاء التيموري وتقرر اجراء جراحة عاجلة لتفريغ السوائل حول القلب لانقاذ حياته.

وأضاف: “تم التعامل فورا مع الحالة حيث لم يكن بالامكان تخدير المريض بشكل كامل نتيجة لحالته الحرجة جدا وتقرر عمل فتحة واحدة صغيرة (3سم) مباشرة على القلب تحت التخدير الموضعي تم من خلالها فتح نافذة بالغشاء التيموري للقلب لتفريغ مايقارب اللتر ونصف اللتر سوائل من حول عضلة القلب واسئصال جزء متورم من الغشاء التيموري”.

ولله الحمد تكللك العملية بالنجاح حيث عاد المريض لتنفسه الطبيعي بعد عدة ساعات من اجراء العمليه

المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي قال ان ذلك تحقق بفضل الله ثم الكادر الطبي بقيادة الطبيب محمد عيد رئيس اقسام الجراحه وفريقه المساعد بالعملية الدكتور مسعد محمود عبدالله والدكتور محمد طارق السيد.

مشيرا أن الفريق الطبي نجح بفضل الله بانقاذ حياة المريض حيث تعافى سريعا بعد ثلاثة ايام من اجراء العملية وغادر المستشفى.