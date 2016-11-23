أمير عسير يستقبل الوادعي بعد عودته لأرض الوطن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة صباح اليوم الوكيل رقيب علي بن سعيد الوادعي بعد عودته لأرض الوطن من رحلته العلاجيه إثر إصابته في الحد الجنوبي

وعبر سمو أمير منطقة عسير عن فخره واعتزازه بما يقدمه رجال الأمن البواسل من أبناء هذا الوطن الغالي في الدفاع عن الدين ثم المليك والوطن , مبيناً أن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء عملهم في ميدان العز هم وسام شرف على صدر الوطن وهم راسخون في ذاكرته ولا يمكن نسيان ما قدموه ، مضيفاً أن قطاع حرس الحدود يتميز بنخبة من رجال الأمن البواسل والذين تلقوا تدريبات عالية ومكثفة ويقومون بعمل أمني إحترافي ويمتازون بالشجاعة والإقدام , داعياً الله تعالى أن يكتب للمصاب ” الوادعي ” الأجر والثواب والشفاء في القريب العاجل

وقدم الوكيل رقيب ” الوادعي ” شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة عسيرعلى مايقدمونه من حرص وأهتمام بالقطاعات العسكرية بالمملكة , مؤكداً أنه لن يتوانا هو وزملائه من منسوبي حرس الحدود في بذل أرواحهم ودمائهم في الدفاع عن تراب هذا الوطن الغالي .

حضر اللقاء قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء سفر بن أحمد الغامدي ووالد المصاب وعدد من أفراد اسرته .