 بلدية محافظة الخرج تصادر كميات من المواد الغذائي وتطبق الغرامات بالحد الأعلى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

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بلدية محافظة الخرج تصادر كميات من المواد الغذائي وتطبق الغرامات بالحد الأعلى

بلدية محافظة الخرج تصادر كميات من المواد الغذائي وتطبق الغرامات بالحد الأعلى
المناطق- سليمان الدخيل
بإشراف ومتابعة من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس/ أحمد بن محمد البكيري و ضمن الحملات اليوميه المكثفة ، صادرت إدارة صحة البيئه  ممثله في قسم المراقبة الصحية  كميات من المواد الغذائيه منتهية الصلاحيه والمخالفة لشروط التخزين . كما تم مصادرة كميات من اللحوم والدجاج والأسماك التي تم تحضيرها من أيام سابقة بأحد المطاعم .
وتمت مصادرة كميات من الخضار والفواكه الفاسدة والتالفة
هذا وخلال الجولات على المطاعم والمطابخ  تم مصادرة أدوات طبخ غير صالحه للأستخدام  وتم اتلافها وتطبيق الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى عليهم حسب الأنظمة .
هذا وقامت إدارة المراقبة العامة بمتابعة للأشتراطات الصحيه للمحلات خلال الحمله ورصد المخالفين وإغلاق بعض المحلات لتحسين وضعهم وتنفيذ جميع التجهيزات المطلوبه حسب الأشتراطات والأنظمة البلدية .

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