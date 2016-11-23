 تقدر مسروقاتهم بـ350 ألف ريال .. تحريات القصيم تطيح بعصابة سرقاتٍ آسيوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

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تقدر مسروقاتهم بـ350 ألف ريال .. تحريات القصيم تطيح بعصابة سرقاتٍ آسيوية

تقدر مسروقاتهم بـ350 ألف ريال .. تحريات القصيم تطيح بعصابة سرقاتٍ آسيوية
المناطق- بريدة

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم من كشف تشكيلٍ عصابي امتهنت عناصره السرقة من محالٍ تجارية ومقراتٍ سكنية ومشاريع زراعية ..
ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني فإن عدد أفراد هذه العصابة بلغ ستة متهمين من جنسيةٍ آسيوية تراوحت أعمارهم مابين العقدين الثاني والثالث ..
وقد استهدفوا في مخططاتهم محالاً تجارية ومبانٍ سكنية ومشاريع زراعية وقاموا بتحطيم أقفالها وبعثرة محتوياتها والإستيلاء على ما يقع بأيديهم من ممتلكات ، حيث تقدر مسروقاتهم بما يزيد عن الثلاثمائة ألف ريال ..
مشيراً إلى رصدهم والقبض عليهم في كمينٍ محكم بعد تتبع أسلوبهم الإجرامي الذي انتهجوه عند تنفيذهم لتلك السرقات ..
موضحاً بأن المتهميّن أقروا عند سماع أقوالهم بإرتكابهم لتلك السرقات تحت تأثير المسكر ..
كما قاموا بالدلالة على مواقع حدوثها والتي جاءت مطابقةً لما أدلوا به من أقوال ..
ليجري إيداعهم التوقيف وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص ..

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