 بحضور وفود 45 إدارة تعليمية: تعليم تبوك يستضيف مشروع المهارات الأدبية على مستوى المملكة في حقل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

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بحضور وفود 45 إدارة تعليمية: تعليم تبوك يستضيف مشروع المهارات الأدبية على مستوى المملكة في حقل

بحضور وفود 45 إدارة تعليمية: تعليم تبوك يستضيف مشروع المهارات الأدبية على مستوى المملكة في حقل
المناطق- تبوك

تنطلق المرحلة النهائية لفعاليات مشروع المهارات الأدبية الأحد المقبل بمحافظة حقل بمنطقة تبوك والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة نشاط الطلاب بمشاركة 350 طالباً من 45 إدارة تعليمية بمناطق ومحافظات المملكة خلال الفترة من 27-29 من الشهر الجاري. 

 وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب د. عبدالله بن صالح الحارثي أن المشروع يهدف إلى تنمية المهارات الأدبية لدى الطلاب في مجالات الإلقاء والارتجال والشعر العربي والقصة القصيرة, وصقل مواهبهم الأدبية وتنمية مهارات الحفظ والإلقاء والكتابة الأدبية، وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم بأسلوب أدبي إبداعي، مؤكداً أن فعاليات مشروع المهارات الأدبية أحد أبرز المناشط الثقافية التي تساهم في صقل مهارات الطلاب ويتنافس الطلاب خلال مشاركاتهم في مسابقات مجالات الارتجال والشعر والقصة القصيرة، كما يتضمن البرنامج المعد تنفيذ دورات تدريبية في المهارات الأدبية وأمسيات ومسابقات وإصدار أدبي يتضمن نتاجات الطلاب المتميزة إضافة إلى تنظيم جولات سياحية وزيارات للمشاركين، فيما سيتم في نهاية البرنامج إقامة الحفل الختامي لإعلان النتائج النهائية وتكريم الطلاب الفائزين.

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