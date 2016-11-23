أمير عسير يشيد بالإنجازات والأنشطة الميدانية لحرس الحدود

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بالإنجازات التي يسجلها رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية , منوهاً سموه بما يتسم به رجال حرس الحدود البواسل من صفات نبيلة تترجمها الإنجازات في عملهم

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء سفر بن احمد الغامدي والذي قدم لسموه نيابة عن معالي مدير عام حرس الحدود عواد بن عيد البلوي التقرير السنوي لإنجازات وأنشطة حرس الحدود الميدانية للسنة الماضية

واستمع أمير منطقة عسير لشرح مفصل عن أبرز إنجازات رجال حرس الحدود والأنشطة والبرامج المنفذة ، والفعاليات بمختلف القطاعات التابعة لقيادة حرس الحدود

وعبر اللواء سفر بن احمد الغامدي خلال الاستقبال باسمه ونيابة عن رجالات حرس الحدود بالمنطقة ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير فيصل بن خالد على توجيهاته السديدة ومتابعاته المستمرة مؤكدًا أن رجال حرس الحدود قد نذروا أنفسهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن ، وهم يضحون بأرواحهم وبكل ما يملكون من أجل حماية المقدسات والذود عن حدود الوطن.