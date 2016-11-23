 أمير عسير يشيد بالإنجازات والأنشطة الميدانية لحرس الحدود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

منخفض جوي تمر به اجواء المملكة مع هطول أمطار رعدية تستمر حتى الجمعة السكري والخلاص الأكثر طلبا .. تسويق ٣٠ طنا من التمور الفاخرة بمهرجان تمور القصيم بالكويت أمانة الشرقية تتلف 63 رأس شيشة وتعيد 51 طفلا تائها إلى ذويهم في أسبوع مستشفى املج ينجح في انقاذ يد طفل مصري أمير عسير يشيد بالإنجازات والأنشطة الميدانية لحرس الحدود بحضور وفود 45 إدارة تعليمية: تعليم تبوك يستضيف مشروع المهارات الأدبية على مستوى المملكة في حقل تقدر مسروقاتهم بـ350 ألف ريال .. تحريات القصيم تطيح بعصابة سرقاتٍ آسيوية بلدية محافظة الخرج تصادر كميات من المواد الغذائي وتطبق الغرامات بالحد الأعلى أمير عسير يستقبل الوادعي بعد عودته لأرض الوطن بعد طعنة بالصدر انقاذ حياة شاب بتخصصي الطائف أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام السجون بالمملكة أمير القصيم : معارض العقار داعمة لتعزيز الاستثمار بالمنطقة لتميزها جغرافياً

أمير عسير يشيد بالإنجازات والأنشطة الميدانية لحرس الحدود

أمير عسير يشيد بالإنجازات والأنشطة الميدانية لحرس الحدود
المناطق- عسير

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بالإنجازات التي يسجلها رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية , منوهاً سموه بما يتسم به رجال حرس الحدود البواسل من صفات نبيلة تترجمها الإنجازات في عملهم

جاء ذلك خلال استقبال  سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء سفر بن احمد الغامدي والذي قدم لسموه نيابة عن معالي مدير عام حرس الحدود عواد بن عيد البلوي التقرير السنوي لإنجازات وأنشطة حرس الحدود الميدانية للسنة الماضية

واستمع أمير منطقة عسير لشرح مفصل عن أبرز إنجازات رجال حرس الحدود والأنشطة والبرامج المنفذة ، والفعاليات بمختلف القطاعات التابعة لقيادة حرس الحدود

وعبر اللواء سفر بن احمد الغامدي خلال الاستقبال باسمه ونيابة عن رجالات حرس الحدود بالمنطقة ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير فيصل بن خالد على توجيهاته السديدة ومتابعاته المستمرة مؤكدًا أن رجال حرس الحدود قد نذروا أنفسهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن ، وهم يضحون بأرواحهم وبكل ما يملكون من أجل حماية المقدسات والذود عن حدود الوطن.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>