 مستشفى املج ينجح في انقاذ يد طفل مصري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

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مستشفى املج ينجح في انقاذ يد طفل مصري

مستشفى املج ينجح في انقاذ يد طفل مصري
المناطق- أملج

نجح مستشفى املج العام عن طريق أخصائي العظام الدكتور محمود مجاهد بإنقاذ اصبع طفل مصري يبلغ من العمر سبع سنوات بسبب سقوطه على اله حادة نتج عنها قطع في اوتار الرسغ واحدى الشرايين المغذية وتم الاصلاح للأوتار والشريان تحت مخدر عام .

واضح الطبيب المشرف على الحالة ان حركة الاصابع والدورة الدموية في تحسن بشكل كبير  واستغرقت اجراء العملية ثلاث  ساعات تكللت بالنجاح والحمد لله .

من جهته كرم والد الطفل سيد عبدالله سيد أخصائي العظام الدكتور محمود مجاهد بدرعا  تذكاريا بحضور مشرف قطاع املج /عبدالله عياد الفايدي ومدير مستشفى أملج العام /طلال محمود الجميدي، مثمنا في الوقت نفسة جهود  وزارة الصحة واهتمامها بالمواطنين والمقيمين على حدا سوى .

 

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