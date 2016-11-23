أمانة الشرقية تتلف 63 رأس شيشة وتعيد 51 طفلا تائها إلى ذويهم في أسبوع

نجحت فرق الأمن والسلامة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية في مصادرة 63 رأس شيشة معسل من مقاهي وحدائق المنطقة، وإعادة 51 طفلاً تائهاً من جنسيات مختلفة إلى ذويهم، وذلك خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، التي استمرت طيلة الأسبوع الماضي.

وفيما كشفت الأمانة عن إحصائية عامة للنتائج التي حققتها فرق الأمن خلال الإجازة ذاتها، التي استمرت أسبوعاً، وشملت جميع المدارس والجامعات، شددت على أن عمل تلك الفرق متواصل على مدار الساعة، لضبط الأسواق، ورصد المخالفات، ومعاقبة المخالفين للأنظمة والتعليمات البلدية المعمول بها، مؤكدة أنه لا تهاون مع كل ما يخالف اشتراطات الأمن والسلامة، ويهدد الصحة العامة.

وذكر مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن “الأمانة استعدت لإجازة منتصف الفصل الدراسي الأول الماضية بخطة شملت الأسواق والمتنزهات، بهدف ضبط الحركة فيها وتوفير عوامل الأمن والسلامة، والتأكد من التزام الجميع بالتعليمات البلدية”.

وأضاف: “خلال فترة الإجازة، كانت هناك حملات مكثفة على المقاهي والحدائق والمتنزهات العامة في عدد من مناطق الشرقية، وعثرت الفرق على 63 رأس شيشة معسل، تمت مصادرتها وإتلافها، مع توجيه إنذارات إلى أصحابها بعدم معاودة استخدام الشيشة في الأماكن العامة مرة أخرى”.

وتابع: “حرصت فرق السلامة أيضاً خلال جولاتها على مراقبة مخالفات الشواء في الحدائق والمتنزهات التابعة للأمانة، وإشعال النار فوق المسطحات الخضراء، حفاظاً عليها من التلف، وتم وقف وإزالة عدد من تلك المخالفات”، مضيفاً أن “فرق الأمن أوقفت عدداً من الباعة الجائلين المخالفين داخل الواجهة البحرية، وكورنيش الدمام، وطبقت بحقهم الأنظمة المعمول بها، كما تم العثور على عدد من المفقودات، مثل ميداليات المفاتيح ومحافظ النقود الشخصية، وتم الاستدلال على أصحابها وتسليمها لهم بعد التأكد من هوياتهم”.

وقال إن الإجازة شهدت خروج العديد من الأسر السعودية والمقيمة إلى الحدائق والمتنزهات بغرض التنزه، وهو ما رفع عدد الأطفال التائهين خلال تلك الإجازة إلى 51 طفلا من جنسيات مختلفة، وتم تسليمهم لذويهم بعد التحقق من هويتهم”.

ويؤكد الصفيان أن الأمانة تتجاوب مع شكاوى المتنزهين والزوار، بوجود أي مخالفات تدخين شيشة في المناطق المفتوحة، ورمي المخلفات، أو العبث بالممتلكات العامة، داعياً الجميع إلى اتباع الإرشادات والتحذيرات في الواجهات البحرية وأماكن التنزه.

وكانت الأمانة صادرت قبل نحو شهر 170 رأس شيشة خلال جولتها التفتيشية في منتزه الملك عبد الله في الواجهة البحرية في الدمام، وأنذرت الأمانة أصحابها شفوياً بعدم استخدام الشيشة في هذه الأماكن. وذكرت الأمانة آنذاك أن فريقاً من 12 فرداَ من رجال أمن المنطقة، صادروا الـ 170 رأس معسل في يومين فقط في الواجهة البحرية في الدمام، مبينة أنه تم إنذار أصحابها شفوياً والتنبيه عليهم بعدم تكرار المخالفة.