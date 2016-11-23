 السكري والخلاص الأكثر طلبا .. تسويق ٣٠ طنا من التمور الفاخرة بمهرجان تمور القصيم بالكويت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

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السكري والخلاص الأكثر طلبا .. تسويق ٣٠ طنا من التمور الفاخرة بمهرجان تمور القصيم بالكويت

السكري والخلاص الأكثر طلبا .. تسويق ٣٠ طنا من التمور الفاخرة بمهرجان تمور القصيم بالكويت
المناطق- الكويت

سجل مهرجان تمور القصيم بدولة الكويت مبيعات قياسية لأول يومين من انطلاقته بجمعية الزهراء التعاونية ، بعد ان تم تسويق ٣٠ طنا من تمور المنطقة الفاخرة عبر المعارض وشركات التمور المشاركة ، بأسعار وصفها زوار المهرجان بأنها مقبولة وفي متناول الجميع .

وبيّن مدير جمعية منتجي التمور بالقصيم والمشرف على المهرجان صالح التويجري ، بأن المهرجان سجل طلبات على التمور قبيل الانطلاق وهذا الامر كان واضحا خلال مراحل الاعداد والتجهيز للمعرض بدولة الكويت ، مشيراً بآن الطلب ازداد على التمور خلال اليومين الماضيين ، حيث تم تسويق ٣٠ طنا من التمور الفاخرة التي تنتجها منطقة القصيم ، وهذا الامر يعد مؤشرا ايجابياً على الاقبال على المهرجان وجودة تمور المنطقة ، لافتاً بآن هناك متابعة يومية لعمليات البيع داخل المهرجان ، وتآمين الكميات الكافية من الطلب على التمور .

ولفت ” التويجري ” بآن تمور السكري والخلاص كان الأكثر طلبا من قبل المستهلكين الكويتين ، حيث حرصنا خلال المهرجان على جودة التمور المعروضة وان تكون الاسعار مقبولة من الجميع  ،  مشيداً بتعاون المسؤولين في جمعية الزهراء التعاونية ، في التعاون لإنجاح المهرجان .

وأشار احمد الجاسم – مواطن كويتي – بأن حضور التمور القصيمية لدولة الكويت هذا امر يشكر للجهات المنظمة لمهرجان تمور القصيم ، ويضيف بأنه يحرص سنويا على زيارة منطقة القصيم لشراء الكميات الكافية من احتياجهم الستوي للتمور ، مبديا اعجابه بالتمور الموجود بمهرجان تمور القصيم بالكويت ، وان الاسعار معقولة وتقارب الاسعار في المملكة العربية السعودية ، وهذا محفز للشراء من المهرجان . 

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