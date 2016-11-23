السكري والخلاص الأكثر طلبا .. تسويق ٣٠ طنا من التمور الفاخرة بمهرجان تمور القصيم بالكويت

سجل مهرجان تمور القصيم بدولة الكويت مبيعات قياسية لأول يومين من انطلاقته بجمعية الزهراء التعاونية ، بعد ان تم تسويق ٣٠ طنا من تمور المنطقة الفاخرة عبر المعارض وشركات التمور المشاركة ، بأسعار وصفها زوار المهرجان بأنها مقبولة وفي متناول الجميع .

وبيّن مدير جمعية منتجي التمور بالقصيم والمشرف على المهرجان صالح التويجري ، بأن المهرجان سجل طلبات على التمور قبيل الانطلاق وهذا الامر كان واضحا خلال مراحل الاعداد والتجهيز للمعرض بدولة الكويت ، مشيراً بآن الطلب ازداد على التمور خلال اليومين الماضيين ، حيث تم تسويق ٣٠ طنا من التمور الفاخرة التي تنتجها منطقة القصيم ، وهذا الامر يعد مؤشرا ايجابياً على الاقبال على المهرجان وجودة تمور المنطقة ، لافتاً بآن هناك متابعة يومية لعمليات البيع داخل المهرجان ، وتآمين الكميات الكافية من الطلب على التمور .

ولفت ” التويجري ” بآن تمور السكري والخلاص كان الأكثر طلبا من قبل المستهلكين الكويتين ، حيث حرصنا خلال المهرجان على جودة التمور المعروضة وان تكون الاسعار مقبولة من الجميع ، مشيداً بتعاون المسؤولين في جمعية الزهراء التعاونية ، في التعاون لإنجاح المهرجان .

وأشار احمد الجاسم – مواطن كويتي – بأن حضور التمور القصيمية لدولة الكويت هذا امر يشكر للجهات المنظمة لمهرجان تمور القصيم ، ويضيف بأنه يحرص سنويا على زيارة منطقة القصيم لشراء الكميات الكافية من احتياجهم الستوي للتمور ، مبديا اعجابه بالتمور الموجود بمهرجان تمور القصيم بالكويت ، وان الاسعار معقولة وتقارب الاسعار في المملكة العربية السعودية ، وهذا محفز للشراء من المهرجان .