منخفض جوي تمر به اجواء المملكة مع هطول أمطار رعدية تستمر حتى الجمعة

تتأثر أجواء المملكة بدءاً من اليوم بمنخفض جوي عميق وتقلبات في الطقس تشمل نشاط في الرياح، وهطول أمطار رعدية بمشيئة الله على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف وحائل. وتزداد فرصة هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الغزارة من الخميس إلى الأحد على محافظات مكة المكرمة تشمل المرتفعات والسواحل خاصة الجنوبية منها وأجزاء من المدينة المنورة ومنطقتي الباحة وعسير. كما تستمر فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على محافظات القصيم، الرياض ، وكذلك المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها .

وتبدأ الكتلة الهوائية الباردة في التأثير على شمال المملكة من اليوم ، تصل معها الحرارة الصغرى صباح الجمعة الى الصفر المئوي على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.