 العمل: هناك تباطؤ في نمو توظيف السعوديين وليس ارتفاعاً بمعدل البطالة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

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العمل: هناك تباطؤ في نمو توظيف السعوديين وليس ارتفاعاً بمعدل البطالة

العمل: هناك تباطؤ في نمو توظيف السعوديين وليس ارتفاعاً بمعدل البطالة
المناطق - متابعات

قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، إن هناك تباطؤا في نمو توظيف السعوديين وليس ارتفاعاً بمعدل البطالة.

وأوضح قطان– حسبما أوردت صحيفة “المدينة”- أن ذلك يرجع للتغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة، متوقعا عودة نمو توظيف السعوديين بالمنشآت الخاصة خلال الفترات المقبلة.

وبلغت قوة العمل السعودية بنهاية الربع الثالث 2016 نحو 5.72 مليون، يمثل المشتغلون منهم نسبة 87.9 %، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 693.8 ألف فرد، وهو ما يعادل 12.1 % من إجمالي القوة العاملة.

وكان الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل السعودي، قد أرجع ارتفاع نسبة البطالة بين السعوديين إلى 12.1% في الربع الثالث من العام الجاري إلى توقف بعض المشاريع، ودخول خريجين جدد في الربع الثالث بشكل متكرر من الجامعات إلى سوق العمل.

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