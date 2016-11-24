 أمطار رعدية على مناطق من المملكة مع انخفاض في درجات الحرارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

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أمطار رعدية على مناطق من المملكة مع انخفاض في درجات الحرارة

أمطار رعدية على مناطق من المملكة مع انخفاض في درجات الحرارة
واس - الرياض

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، والباحة، وعسير وجازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية كذلك على مناطق الرياض والشرقية والقصيم مساءاً, فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شمال ووسط المملكة يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة يمتد تأثير ذلك إلى منطقة المدينة المنورة, كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على منطقة مكة الكرمة بما فيها السواحل من صباح الغد.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون – بمشيئة الله تعالى – شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية بوجة عام بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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