بالتعاون مع وزارة الصحة..رعاية الفتيات بالرياض تقيم مجموعة من البرامج التطوعية والتثقيفية

أقامت مؤسسة “رعايه الفتيات” التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض مؤخرا مجموعة من البرامج والأنشطة بهدف إكساب الفتيات الثقافة العامة في مجالات متعددة وتدريبهن على مهارات جديدة وصقل مواهبهن وإشغال أوقات فراغهن بما يعود عليهن بالنفع والفائدة .

وتضمنت البرامج محاضرات طبية كمحاضرة الوقاية من سرطان الثدي نفذتها جمعية زهرة لسرطان الثدي ومحاضرة الغذاء السليم وهشاشة العظام من إعداد قسم التغذية في المؤسسة بالتعاون مع مجموعة من الاستاذات وأخصائيات التغذية في وزارة الصحة وضحن فيها للفتيات مفهوم الغذاء الصحي وأهميته ، وتقديم الإرشادات في كيفية أتباعهن للأنظمة الغذائية السليمة، كما أجبن فيها على أستفسارات ومداخلات الفتيات .

كما نفذت العديد من البرامج التطوعية كبرنامج جمعية “اريس” “مؤسسة رمق سارة” والتي تهدف إلى تدريب الفتيات على الفهم الحقيقي لمتطلبات و ظروف المجتمع و المشاركة في العمل التطوعي و الاستفادة من طاقاتهن واكسابهن الثقة و الشعور بالرضا عن النفس و حب الآخرين والبذل والعطاء، ومن ثم اختتمت هذه الفعاليات بتكريم جميع الجهات المشاركة التي ساهمت في إنجاح هذه البرامج .