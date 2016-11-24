شملت العديد من المحاضرات..مراكز الإيواء النسائية بالرياض تشارك في فعاليات اليوم العالمي لـ”السكري”

شاركت مراكز الإيواء النسائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض في فعاليات اليوم العالمي للسكري والذي اقيم هذا العام تحت شعار”عيننا على السكري” بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لفئاتها المشمولة بالرعاية ومنسوباتها بمرض السكري وأهمية الفحص المستمر لضمان التشخيص المبكر له وعلاجه والحد من مضاعفته.

وتضمنت الفعاليات تنظيم العديد من المحاضرات والمناقشات والتدريبات الصحية التوعوية في عددٍ من الفروع ، حيث اقام مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية بالشراكة مع مكتب الإشراف الاجتماعي بالرياض وبالتعاون مع مستشفى الملك سلمان محاضرةً تثقيفية حول مرض السكري بشكل عام تناولت فيها الأستاذة امل المنصور تعريف الانسولين ودوره في توازن السكر وتأثيره على صحة الفم والأسنان.

في حين نظمت مؤسسة رعاية الفتيات ومركزالتأهيل الشامل للإناث بالقدس “كلاً على حده ” وبالتعاون مع جمعية السكري السعودية الخيرية محاضرةً للدكتورة حبيبة حسن عن تعريف المرض واسبابه واعراضه إضافةً الى تقديم مجموعة من الإرشادات الصحية حول اهم البرامج العلاجية لمريض السكري .

كما اقامت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات وبالتعاون مع القطاع الشرقي لوزارة الصحة محاضرة توعوية القتها الاستاذة افنان الكليب ركزت فيها على ضرورة الفحص المستمر واتباع النظام الغذائي المناسب لمرضى السكري .

وقد صاحب هذه المحاضرات العديد من العروض المرئية والتدريبات العملية والأنشطة المنوعة مثل فحص نسبة السكري للحاضرات والوزن إضافةً إلى توزيع الكتيبات والمنشورات التوعوية عليهن وتكريم الجهات المشاركة في ختام الفعاليات.