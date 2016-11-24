استمرار حرائق “اللاذقية ” مسقط رأس الأسد

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحرائق امتدت شمال قرية القلايع قرب نهر كفردبيل ومزرعة الزحلوطة بريف جبلة في ريف اللاذقية الجنوبي الشرقي، والتي تبعد نحو 8 كيلومتر جنوب شرق مطار حميميم، والذي تتخذ منه القوات الروسية قاعدة عسكرية.

وبحسب المرصد، امتدت النيران إلى القرى الواقعة على مسافة تبدأ من نحو ثلاثة كيلومترات من مدينة القرداحة، مسقط رأس الرئيس السوري، ولا تزال مستمرة حتى الآن، نتيجة لعدم القدرة على السيطرة على الحريق، بسبب الرياح.

لكن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحرائق الضخمة في ريف القرداحة، بعد أن التهمت مساحات واسعة من الأراضي والأحراش الزراعية.