 جهاز لاصق يجري تحاليل “فورية” للجسم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

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جهاز لاصق يجري تحاليل “فورية” للجسم

جهاز لاصق يجري تحاليل “فورية” للجسم
المناطق - رويترز

طور علماء بالولايات المتحدة جهازا مرنا يسهل لصقه بالجلد لقياس مؤشرات بيولوجية عبر مستويات العرق وإظهار مدى استجابة الجسم للتمارين الرياضية، بحسب رويترز.

وأوضح العلماء أن الجهاز المنخفض التكلفة يمكنه سريعا تحليل عناصر أساسية مثل اللاكتات ومستويات الغلوكوز والسماح للمستخدم بمعرفة إن كان تعين عليه وقف أو تغيير النشاط الذي يمارسه. وأضافوا أن الجهاز قد يساعد مستقبلا في تشخيص ومراقبة الأمراض.

وقال جون روجرز الأستاذ بجامعة نورث وسترن بالولايات المتحدة والذي قاد فريق تطوير الجهاز الجديد “يحتوي العرق على عدد من المركبات الكيميائية المهمة ذات المعلومات الصحية الفسيولوجية.” وأطلق روجرز على الجهاز اسم “مختبر على الجلد”.

ونشر العلماء نتائج تجارب الجهاز في دورية (ساينس ترانسليشنال مديسن). وقالوا إن أحد مميزات الجهاز أنه يسمح للمستخدمين بمراقبة صحتهم على الفور دون الحاجة إلى إجراء تحليل للدم.

وأوضح روجرز أنه خلال ممارسة التمارين يدخل العرق عبر قنوات متناهية صغر إلى الجهاز حيث يتفاعل مع مواد كيميائية لإظهار قراءات سكر الدم ومستويات الجلوكوز والكلوريد واللاكتات.

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