وزير الداخلية يصدر قراراً بترقية العويفي إلى الحادية عشر

صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بترقية وكيل محافظة المخواة الأستاذ محمد بن صالح العويفي إلى المرتبة الحادية عشر بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

وأعرب العويفي عن بالغ شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة الباحة على هذه الثقة والتي ستكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن وداعياً الله أن يوفقه أن يكون عند حسن وثقة ولاة الأمر حفظهم الله.

ويعد العويفي من الكفاءات الإدارية المتميزة وتقلد عدة مراكز قيادية بأمانة منطقة الباحة و بإمارة منطقة الباحة.

“صحيفة المناطق” تتقدم بالتهنئة للعويفي على هذه الثقة وتدعو له بالتوفيق في حياته العملية.