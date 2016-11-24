 قتلى وجرحى بانفجار قرب مقر حاكم أضنة بتركيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 صفر 1438 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2016 ميلاديا

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قتلى وجرحى بانفجار قرب مقر حاكم أضنة بتركيا

قتلى وجرحى بانفجار قرب مقر حاكم أضنة بتركيا
المناطق - وكالات

هز انفجار موقعا قريبا من مقر الحاكم الإقليمي في مدينة أضنة جنوبي تركيا، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وإصابة 16 آخرين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية محلية، صباح الخميس.

وبثت قناة “سي.إن.إن ترك” التلفزيونية تسجيلا مصورا يظهر سيارة تحترق في مرآب للسيارات أمام مقر الحاكم، ودخانا كثيفا أسود يتصاعد من مكان الانفجار.

وتشهد مدن جنوب شرقي تركيا، ذات الأغلبية الكردية، أعمال عنف منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الدولة ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في يوليو 2015، حيث لقي المئات مصرعهم.

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