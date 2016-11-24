قتلى وجرحى بانفجار قرب مقر حاكم أضنة بتركيا

وبثت قناة “سي.إن.إن ترك” التلفزيونية تسجيلا مصورا يظهر سيارة تحترق في مرآب للسيارات أمام مقر الحاكم، ودخانا كثيفا أسود يتصاعد من مكان الانفجار.

وتشهد مدن جنوب شرقي تركيا، ذات الأغلبية الكردية، أعمال عنف منذ انهيار وقف إطلاق النار بين الدولة ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في يوليو 2015، حيث لقي المئات مصرعهم.