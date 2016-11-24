إحباط تهريب كميات من القات تقدر قيمتها بأكثر من ربع مليون بجبال الحشر

قادت يقظة رجال اﻷمن بشرطة جبال الحشر إلى إحباط تهريب كمية كبيرة من القات المحظور تقدر قيمتها بأكثر من ربع مليون ريال.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني أنه أثناء قيام دوريات شرطة جبال الحشر بواجبها الميداني المعتاد في تمشيط المواقع الوعرة التي يسلكها المهربين إشتبهوا بمركبة من نوع صالون بالموقع المسمى الجوة فتم متابعتها ومحاولة إستيقافها الا ان قائدها رفض اﻹنصياع للأمر ليتم تضييق الخناق عليه والإطاحة به وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 1200 حزمة من القات بلغ الوزن اﻹجمالي لها 300 كيلو جرام وتقدر قيمتها بأكثر من ربع مليون ريال.

مشيرا إلى تسليم الشخص مع المضبوطات لإدارة مكافحة مخدارات جازان بحكم اﻹختصاص.