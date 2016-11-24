برعاية حرم أمير المنطقة الشرقية .. افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من منتدى المرأة الاقتصادي 2016م

افتتحت صاحبة السمو الأميرة، عبير بنت فيصل بن تركي، حرم أمير المنطقة الشرقية مساء أمس الأربعاء 23 نوفمبر 2016م فعاليات حفل الاستقبال السنوي والنسخة الخامسة من منتدى المرأة الاقتصادي 2016م، الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت عنوان «المرأة السعودية .. قوة التأثير لقيادة التغيير»، بقاعة الاحتفالات الكبرى بفندق شيراتون الدمام، وسط حضور كبير من شخصيات نسائية محلية وخليجية وعربية ويستمر حتى غدًا الخميس.

وعبرت صاحبة السمو الأميرة، عبير بينت فيصل بن تركي، حرم أمير المنطقة الشرقية، خلال كلمتها بالمنتدى، عن امتنانها بنساء المنطقة، مؤكدةً على تميز المرأة السعودية بشكل عام في عالم الأعمال، لافتةً إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها لأنه لا يمكن أن نخطو خطوة دون معلومات متكاملة.

وقالت سمّوها، إنها على يقين بقدرة المرأة السعودية على المشاركة الفاعلة في مسيرة بناء الوطن بما يتماشى ودورها في رؤية المستقبل، مشيرةً إلى مدى أهمية ما يسعى إليه هذا المنتدى؛ لأجل تدعيم مشاركة المرأة في البيئة الاقتصادية الجديدة ومراجعة مدى قدرتها على التأثير والتغيير فيها، مثمنةً دور غرفة الشرقية في تدعيم مسيرة المرأة السعودية بتبنيها المبادرات المتميزة وطرحها للبرامج وحرصها على تنويع أدواتها في التوعية والتأهيل والتدريب.

ومن جهتها، أشادت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، سميرة الصويغ، خلال كلمتها، برعاية سمو الأميرة عبير بنت فيصل، للمنتدى، مؤكدةً مدى حرص سموها على دعم المرأة وقضاياها في مختلف المجالات، مبينةً أن المرأة السعودية حظيت على مدار أعوامٍ ممتدة باهتمامٍ كبير من الحكومة السعودية نتج عنه إنجازات ملموسة في كافة المجالات، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية.

وقالت الصويغ، إنه اليوم بانطلاق رؤية 2030م، مُنحت المرأة السعودية سواء عاملةً أو صاحبة أعمال، على يد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، – حفظه الله- ، ثقة غالية بتصنيفها ضمن عناصر القوة التي تمتلكها المملكة.

وأكدت الصويغ، أن هذا المنتدى، هو بمثابة فرصة لتطوير الأداء والارتقاء بالأعمال، لما يُحققه من تفاعلات إيجابية وما يُقدمه من تجارب ومبادرات حققت نجاحًا في عدد من الأقطار، فضلاً عما يتناوله من موضوعات تدعم الوصول إلى تمكين كامل للمرأة، بتحديد المنصات والاستراتيجيات، التي يمكن من خلالها تنمية الكفاءة الشخصية والمهنية، متمنيةً بأن تشهد نسخة العام، تفاعلاً كبيرًا ونقاشات ثرية، وصولاً لصياغات واضحة يمكنها أن ترتقي بالمرأة السعودية عاملة كانت أو سيدة أعمال.

ومن جانبها أكدت رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب، سمو الشيخة الدكتورة، حصة سعد العبد الله السالم الصباح، خلال كلمتها التي جاءت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن المرأة هي أساس أي تغيير في المجتمع لذلك كان لابد من تأهليها لمحو أميتها الأبجدية ومن ثمّ محو أميتها الوظيفية بتدريبها بشكل مستمر مهنيًا وعلميًا وفنيًا حتى المستويات العالية لتلبى حاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية، مشيرةً إلى أن حصة المرأة في سوق العمل بالمنطقة العربية لا تتجاوز الـ20%من الأعمال المدفوعة الأجر خارج القطاع الزراعي.

واعتبرت الصباح، أن منتدى العام بما يشهده من حضور كبير بمثابة خطوة على الدرب في مجال تمكين المرأة، قائلة: (إنه لكي تأخذ المرأة دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنه يجب إعدادها لتقوم بأدوارها المختلفة مع التأكيد على أنها تُمارس نشاطًا اقتصاديًا يشمل قطاعات الإنتاج الوطني المختلفة)، لافتة إلى أن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي لاتزال منخفضة بالمقارنة مع الذكور، راجعة ذلك إلى العديد من الأسباب المتداخلة سواء كانت اقتصادية أو تعليمية أو غيرهما.